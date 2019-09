शारदीय नवरात्र 2019 : सितंबर में इस दिन से शुरू हो रही नवरात्रि पर्व, विराजमान होंगी माँ दुर्गा, जानें पूरी तिथियां

Sharadiya Navratri 2019 : Navratri festival starting on this day in September, Mother Durga will be sitting, know full dates. शरद ऋतु की इस आश्विन नवरात्रि को माँ दुर्गा की असुरों पर विजय पर्व के रूप में मनाया जाता है, इसलिए नौ दिनों तक माँ दुर्गा के विभिन्न नौ स्वरुपों की विशेष पूजा की जाती है, जानें शारदीय नवरात्र 2019 की पूरी तिथियां