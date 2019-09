सज गया मां का दरबार, भोर से ही दर्शन-पूजन शुरू

शारदीय नवरात्री के लिए मंदिर पूरी तरह से सज गए हैं। शारदीय नवरात्रि के पहले दिन मां शैलपुत्री की पूजा हो रही है। नवरात्र के पहले दिन कलश स्थापना भी की जा रही है। इस बार शारदीय नवरात्रि 29 सितंबर से से 7 अक्टूबर तक है। 8 अक्टूबर को विजयाजशमी है।

Mumbai: 'Aarti' being performed at the Mumba Devi Temple on the first day of #Navratri. pic.twitter.com/LeXvVCUPlH — ANI (@ANI) September 29, 2019

नवरात्र में मां दुर्गा के 9 रूपों की पूजा अर्चना की जाती है। इस मौके पर देश सभी छोटे-बड़े मंदिरों को दुल्हन की तरह सजाया गया है। हर जगह पूजा पाठ किया जा रहा है। मां दुर्गा के जयकारे हो रहे हैं।

Delhi: Devotees throng Kalkaji temple to offer prayers on the first day of #Navaratri. pic.twitter.com/K2g692T61S — ANI (@ANI) September 29, 2019

कलश स्थापना के शुभ मुहूर्त

हिन्दू पंचाग के अनुसार कलश स्थापना का शुभ मुहूर्त 6.16 बजे से 7.24 बजे तक है। जबकि दोपहर में 11.48 बजे से 12.34 बजे तक है। इस दौरान कलश स्थापना फलदायक रहेगा।

Katra: Devotees throng Vaishno Devi to offer prayers on the first day of #Navaratri. #JammuAndKashmir pic.twitter.com/oELU5hP5nv — ANI (@ANI) September 29, 2019

शारदीय नवरात्र की तिथियां