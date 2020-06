बिना Salary Slip के Mobile के जरिए मिलेगा 5 लाख रुपये का Loan, जानें कैसे करें Apply

-How to Get Loan From Mobile App: कोरोना ( Coronavirus ) और आर्थिक संकट के बीच अब आप मोबाइल ऐप के जरिए मात्र 5 मिनट में 5 लाख रुपये तक पर्सनल लोन ( Instant Loan Upto 5 Lakh ) ले सकते हैं। -इसके लिए नवी ( Navi ) ने बेहतरीन ऑफर पेश किया है। इसके जरिए आप घर बैठे ही लोन के लिए आवेदन कर सकते हैं। -नवी लेंडिंग ऐप ( Navi Lending App ) ने लोगों को इंस्टेंट लोन प्रोवाइड करने के लिए आधिकारिक रूप इसकी घोषणा की है। लोन के लिए खास प्लान लॉन्च किए गए हैं।

How to Get Loan From Mobile App: कोरोना ( coronavirus ) और आर्थिक संकट के बीच अब आप मोबाइल ऐप के जरिए मात्र 5 मिनट में 5 लाख रुपये तक पर्सनल लोन ( Instant Loan Upto 5 Lakh ) ले सकते हैं। इसके लिए नवी ( Navi ) ने बेहतरीन ऑफर पेश किया है। इसके जरिए आप घर बैठे ही लोन के लिए आवेदन कर सकते हैं। नवी लेंडिंग ऐप ( Navi Lending App ) ने लोगों को इंस्टेंट लोन प्रोवाइड करने के लिए आधिकारिक रूप इसकी घोषणा की है। लोन के लिए खास प्लान लॉन्च किए गए हैं। ऐप की मदद से डिजिटल माध्यम से 5 लाख तक का लोन ले सकते हैं। वहीं, लोन की किस्तों को चुकाने के लिए आपको 36 महीने का समय मिलेगा।

कैस कर सकते हैं आवेदन? ( How To Apply For Instant Loan )

लोन के लिए आवेदन करने के लिए आपको सबसे पहले Navi Lending App पर कुछ जानकारी देनी होगी, जिसमें पैन नंबर, आधार नंबर आदि शामिल होगी। इसके बाद ऐप बता देगा कि आप इंस्टेंट लोन के लिए योग्य है कि नहीं। अगर आप लोन लेने के लिए योग्य हैं, तो मोबाइल ऐप के जरिए लोन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। खास बात है कि इसके लिए आपको बैंक का स्टेटमेंट या सैलरी स्लिप देने की जरूरत नहीं पड़ेगी।

चंद मिनटों में मिलेगा लोन

बता दें कि इसके लिए ऐप को अप्रैल में बीटा मोड में लॉन्च किया गया था। लॉकडाउन में आर्थिक तंगी से जूझ रहे लोगों ने इस ऐप का पूरा इस्तेमाल किया और घर बैठे ही लोन के लिए आवेदन किया। बता दें कि इस ऐप में सभी प्रक्रिया ऑनलाइन है, जिसमें बिना किसी परेशानी के लाभ उठा सकते हैं। प्रक्रिया पूरी होने के बाद चंद मिनटों में रुपये आपके खाते में ट्रांसफर कर दिए जाएंगे।

मिल रहा अच्छा रिस्पांस

नवी ऐप के सीईओ समित शेट्टी ने कहा कि लॉकडाउन के दौरान नवी लेंडिंग ऐप को अपने बीटा वर्जन में भी काफी अच्छा रिस्पांस मिला है। इस ऐप को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के साथ-साथ मशीन लर्निंग जैसे एंडवांस टेक्नोलॉजी के साथ तैयार किया गया है। इस ऐप को भारत में 150 शहरों में लोग इस्तेमाल कर रहे हैं। हालांकि, भारतीय रिजर्व बैंक ने मोबाइल ऐप के जरिए लोन देने वाली कंपनियों को फटकार लगाई है। RBI ने डिजिटल लोन सेवाओं को अधिक पारदर्शी बनाने के अलावा ज्यादा ब्याज वसूलने पर नाराजगी जताई है।