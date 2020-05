Interest Rates में कटौती से लेकर Loan Moratorium तक RBI Governor ने दी बड़ी राहतें

नई दिल्ली। शुक्रवार को रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के गवर्नर शक्तिकांत दास ( Reserve Bank of India Governor Shaktikant Das ) आम लोगों से लेकर कारोबारियों तक बड़ी राहतों का ऐलान किया है। पहले आम लोगों से शुरूआत करें तो लोन मोराटोरियम ( Loan Moratorium ) के तहत 3 महीने के लिए और राहत मिल गई है। अब अगस्त तक देश के लोगों को किसी तरह की लोन ईएमआई ( Loan EMI ) नहीं चुकानी होंगी। वहीं दूसरी ओर रेपो रेट ( Repo Rate ) में 0.40 फीसदी कटौती कर ईएमआई पर बड़ी राहत का ऐलान किया है। दूसरी ओर बैंकों को भी राहत देते हुए रिवर्स रेपो रेट ( Reverse Repo Rate ) में 3.75 फीसदी की कटौती कर दी है। वहीं कारोबारियों के लिए बड़े ऐलान हुए हैं। आइए आपको भी बताते हैं कि आखिर आरबीआई गवर्नर ( RBI Governor ) की ओर से किस तरह से ऐलान किए गए हैं।

अगस्त तक Loan EMI से राहत

- टर्म लोन पर मोरटोरियम की सुविधा को 3 महीने के लिए और बढ़ाया गया।

- लॉकडाउन बढऩे से मोरोटॉरियम को दूसरी बार बढ़ाया गया है।

- ईएमआई देने पर राहत 1 जून से 31 अगस्त तक के लिए बढ़ाई गई।

- कुल 6 महीने के लिए मोरेटोरियम पीरियड किया गया।

- मोरेटोरियम पीरियड का ब्याज भुगतान 31 मार्च 2021 तक किया जा सकता है।

Interest Rates में राहत

- रेपो रेट 0.40 फीसदी घटाकर 4 फीसदी कर दिया गया है।

- एमपीसी की बैठक में 6 में से 5 सदस्यों ने ब्याज दरें घटाने के पक्ष में वोट किया।

- होम लोन ( Home Loan ) , कार लोन ( Car Loan ), पर्सनल लोन ( Personal Loan ) आदि पर मिलेगी बड़ी राहत।

- मार्च में भी रेपो रेट में 0.75 फीसदी की कटौती की गई थी।

कारोबारियों को बड़ी राहत

- सिडबी ( SIDBI ) को रकम के इस्तेमाल के लिए एक्सट्रा टाइम मिलेगा।

- सिडबी को 15000 करोड़ रुपए के इस्तेमाल के लिए मिला 90 दिनों का एक्सट्रा टाइम।

- एक्सपोर्ट क्रेडिट समय 12 महीने से बढाकर 15 माह किया गया।

