LIC की इस खास स्कीम में जीवन भर मिलेगी Pension, ऐसे उठा सकते हैं पूरा फायदा

LIC Jeevan Shanti Plan: भारतीय जीवन बीमा निगम ( LIC ) की जीवन शांति पॉलिसी एक महत्वाकांक्षी योजना है। एलआईसी जीवन शांति पॉलिसी ( LIC JSP Scheme 2020 ) में पॉलिसीधारक ( LIC Policy ) को भविष्य सुरक्षित करने का एक अच्छा विकल्प मिलता है। बता दें कि एलआईसी ( LIC Plan 2020 ) देश की सबसे भरोसेमंद इंश्योरेंस कंपनी है। इसलिए आपका निवेश पूरी तरह सुरक्षित है, क्योंकि यह सरकार द्वारा संचालित कंपनी है। साथ ही एलआईसी में निवेश करना ग्राहकों को भविष्य में कई फायदे देता है। बता दें कि एलआईसी ग्राहकों को कई तरह की योजनाएं उपलब्ध कराती है। पेंशन के लिए 'जीवन शांति स्कीम' एलआईसी की एक बेहतरीन स्कीम है। इस योजना में दो विकल्प चुन सकते हैं, एक तत्काल रूप से पेंशन और दूसरा सालाना विकल्प को चुन सकते हैं। इस पॉलिसी में निवेश कर व्यक्ति जीवन भर मासिक पेंशन पा सकता है।

दो विकल्प रहते है मौजूद

एलआईसी जीवन शांति पॉलिसी में पॉलिसीधारक के पास दो विकल्प मौजूद रहते है। इसमें एक विकल्प इमीडिएट दूसरा डेफ्फर्ड एन्युटी होता है। जहां इमीडिएट का मतलब है कि पॉलिसी लेने के तुरंत बाद ही पेंशन की प्राप्ति, वहीं डेफ्फर्ड एन्युटी में पॉलिसी लेने के कुछ समय जैसे 5, 10, 15, 20 वर्ष बाद पेंशन का भुगतान।

कौन कर सकता है आवेदन ( LIC Jeevan Shanti Plan Eligibility )

इस योजना में आवेदन के लिए व्यक्ति की उम्र 30 से 85 साल तक होनी चाहिए। इस पॉलिसी में न्यूनतम सम एश्योर्ड 1,50,000 रुपये है। वहीं, अधिकतम की कोई सीमा निर्धारित नहीं है। उदाहरण के तौर पर अगर कोई व्यक्ति 916200 रुपये का सिंगल प्रीमियम भरता है तो उसे हर महीने 4335 रुपये मासिक पेंशन मिलेगी। यह पेंशन जब तक पॉलिसीधार जीवित रहता है तब तक मिलेगी।

स्कीम के फायदे

एलआईसी जीवन शांति पॉलिसी के तहत ग्राहकों को कई फायदे मिलते हैं। खास बात है कि इस योजना में सिर्फ एक बार निवेश करना होता है और निवेशक की जीवन भर गारंटीड आय होती है। इस प्लान में ग्राहक को अपनी जरूरत और परिस्थिति के हिसाब से नौ तरह के विभिन्न एन्युटी विकल्प चुनने का मौका मिलता है। एन्युटी की दरें पॉलिसी की शुरुआत से ही गारंटीड होती हैं। ग्राहक तत्काल पेंशन शुरू करने के लिए इमीडिएट एन्युटी या फिर बाद में शुरू करने के लिए डेफ्फर्ड एन्युटी का विकल्प चुन सकते हैं।

कैसे करें आवेदन? ( How To apply For LIC Jeevan Shanti Plan )

एलआईसी जीवन शांति पॉलिसी ऑफलाइन और ऑनलाइन खरीद सकते है, पॉलि‍सी एलआईसी की इस योजना को न्यूनतम 30 वर्ष तथा अधिकतम 85 वर्ष तक के व्यक्ति ले सकते हैं। बता दें कि जीवन शांति प्लान में लोन, पेंशन शुरू होने के 1 वर्ष बाद तथा इसे सरेंडर, पेंशन शुरू होने के 3 महीने बाद किया जा सकता है। इसके साथ ही तत्काल और स्थगित वार्षिकी दोनों विकल्पों के लिए पॉलिसी को लेते समय सालाना दरों की गारंटी दी जाएगी। स्कीम से जुड़ी विस्तृत जानकारी आधिकारिक वेबसाइट www.licindia.in/Home/jeevan-shanti से प्राप्त कर सकते हैं।