New Pension Scheme में हर महीने मिलेगी 6000 रुपये की पेंशन, ऐसे करें आवेदन

-NPS for Traders and Self Employed Persons: सरकार ने देश के व्‍यापारियों के लिए पेंशन ( Pension Scheme ) देने की योजना शुरू कर थी।

-NPS फॉर ट्रेडर्स एंड सेल्फ एम्प्लॉएड परसंस योजना का नौकरीपेशा के साथ-साथ किसान और छोटे दुकानदार भी लाभ उठा सकते हैं।

-इस योजना के तहत आवेदक को 60 साल के बाद पेंशन मिलती है।