PM Awas Yojana: अब घर का सपना होगा पूरा, सरकार Home Loan पर दे रही 2.5 लाख की सब्सिडी

नई दिल्ली।

PM Awas Yojana 2020: प्रधानमंत्री मोदी ( PM Modi ) ने 25 जून 2015 को प्रधानमंत्री आवास योजना ( Pradhan Mantri Awas Yojana ) की शुरुआत की थी। इस योजना के तहत कमजोर आय वर्ग के लोग घर ( Home ) लेने का सपना पूरा कर सकते हैं। प्रधानमंत्री आवास योजना ( PMAY 2020 ) के तहत शहरी या ग्रामीण क्षेत्रों में सस्ते घर खरीद सकते हैं। सबसे खास बात है कि इस योजना के तहत सरकार 2.67 लाख रुपये तक की सब्सिडी उपलब्ध करा रही है। इस योजना के तहत सरकार ने 2022 तक शहरी क्षेत्रों में लोगों के लिए सस्ते आवास देने का लक्ष्य रखा है। प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ उठाने के लिए बैंक या एनबीएफसी में आवेदन किया जा सकता है। हालांकि, सरकार ने इस योजना के लिए अलग-अलग कैटेगरी बनाई है, जिसके तहत लाभार्थियों को फायदा मिलेगा।

तीन कैटेगरी के तहत लोन

प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत तीन कैटेगरी को लोन दिया जाता है। इसमें मध्य आय वर्ग (एमआईजी), कमजोर आय वर्ग (एलआईजी) और आर्थिक पिछड़ा वर्ग (ईडब्ल्यूएस) शामिल हैं। इस योजना में 3 लाख रुपये तक की सालाना आय वाले को ईडब्ल्यूएस की कैटेगरी में रखा गया है। इसके अलावा 3 लाख से अधिक और 6 लाख रुपये तक की वार्षिक आय वाले एलआईजी कैटेगरी, वहीं 6 लाख से 12 लाख तक की वार्षिक आय वाले एमआईजी-I और 12 लाख से 18 लाख रुपये की सालाना आय वाले एमआईजी-II कैटेगरी में शामिल होंगे।

किसे मिलेगा फायदा

इस योजना के तहत लाभार्थी परिवार में पति, पत्नी, अविवाहित बेटे या अविवाहित बेटियों को शामिल किया गया है। बता दें कि कमाई करने वाले व्यक्ति को एक अलग हाउस होल्ड के रूप में माना जाता है।सरकार ने इस स्कीम के जरिए 31 मार्च, 2022 तक इसके तहत 2 करोड़ घर बनाने का लक्ष्य रखा गया है।

आवेदन के लिए क्या चाहिए? ( Eligibility for PM Awas Yojana )

प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत आवेदन करने के लिए पहचान पत्र के रूप में PAN कार्ड का होना जरूरी है। एड्रेस प्रूफ के लिए वोटर आईडी, आधार कार्ड, पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस, सरकार द्वारा जारी कोई भी फोटो आई कार्ड आदि चाहिए। इनकम प्रूफ में पिछले 6 माह का बैंक स्टेटमेंट, इनकम टैक्स रिटर्न ( ITR) की रसीद और पिछले 2 महीने की सैलरी स्लिप देनी होगी।

कैसे कर सकते है आवेदन? ( How to Apply for PM Awas Yojana )

प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत आवेदन ऑफलाइन और ऑनलाइन के माध्यम से कर सकते हैं। ऑनलाइन के लिए https://pmaymis.gov.in/ के तहत आवेदन कर सकते हैं। इसके अलावा कॉमन सर्विस सेंटर (CSC) के माध्यम से उपलब्ध फॉर्म भरकर स्कीम के लिए ऑफलाइन अप्लाई किया जा सकता है।