BIG BREAKING : RBI ने दीवाली का दिया तोहफा, ब्याज दरों में की 0.25 फीसदी की कटौती

नई दिल्ली। देश की इकोनॉमी को रफ्तार देने के लिए आरबीआई ने एक बार फिर ब्याज दरों में कटौती कर दी है। रिजर्व बैंक ने रेपो रेट में 0.25 फीसदी की कटौती की है। इस कटौती के बाद ब्याज दर 5.15 फीसदी पर आ गई हैं। RBI ने इस साल लगातार पांचवीं बार ब्याज दरों में कटौती की है।

आम जनता के लिए भी खास थी यह बैठक

आरबीआई की इस बैठक से सभी लोगों को काफी उम्मीदें थीं। इसके अलावा मौद्रिक नीति समीक्षा की यह बैठक आम जनता के लिए भी काफी खास थी क्योंकि रेपो रेट में कटौती का सीधा फायदा आम जनता को मिलता है। एमपीसी की बैठक के इस फैसले से आम लोगों के लिए बैंक से कर्ज लेना सस्ता हो जाएगा।

रिवर्स रेपो रेट में भी आई कमी

आपको बता दें कि रिवर्स रेपो रेट घटकर 4.90 फीसदी हो गया। रिजर्व बैंक ने सीआऱआर 4 फीसदी और एसएलआर 19 फीसदी पर बरकरार रखा है। RBI ने इस साल लगातार पांचवीं बार ब्याज दरों में कटौती की है। एमएसएफ और बैंक रेट एडजस्ट होकर 5.40 फीसदी हो गया है।

GDP outlook for 2019-20 is revised to 6.1%, from 6.9% in previous Monetary Policy committee meet. For 2020-21, GDP outlook revised to 7.2% https://t.co/WwKb2CbiEy