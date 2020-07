MSMEs की मदद के लिए SIDBI ने लॉन्च किया ‘एमएसएमई सक्षम’, जाने कैसे करेगा मदद

नई दिल्ली: सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यमों ( MSMEs ) के लिये भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक ( SIDBI ) ने ट्रांस यूनियन सिबिल ( cibil ) के साथ मिलकर ‘एमएसएमई सक्षम’ ( MSMESaksham ) पोर्टल शुरू किया है। हिंदी और अंग्रेजी में उपलब्ध ( available in Eng and Hindi ) इस पोर्टल के जरिए छोटे कारोबारियों की मदद हो सकेगी । इस पोर्टल के जरिये छोटे उद्यमी सरकारी योजनाओं के बारे में जानकारी ले सकेंगे, साथ ही यह बैंकों ( Banks ) में उनकी साख का निर्धारण करने में उनकी मदद करेगा ।

अगले सप्ताह होगी RBI की बेहद महत्वपूर्ण बैठक, EMI पर लिया जा सकता है फैसला

सिडबी के चेयरमैन ( sidbi chairman ) एवं प्रबंध निदेशक (सीएमडी) मोहम्मद मुस्तफा ने कहा, "पोर्टल का उद्देश्य युवाओं को बिजनेस के लिए प्रोत्साहित करना है. उन्होंने कहा कि आत्मनिर्भर भारत पैकेज के तहत एमएसएमई के लिए शुरू की गई आपातकालीन क्रेडिट लाइन गारंटी स्कीम ( ECLGS ) बहुत ही बढ़िया सुविधा है। इससे छोटे उद्यमियों को बैंक लोन ( MSMEs Loan Scheme ) मुहैया कराया जा रहा है."

Facebook से लेकर Amazon तक सब ने किये कई तिकड़म, तब बने नंबर 1

SIDBI के पोर्टल पर MSMEs की मदद ( to help msmes ) के लिए शुरू की गई केंद्र और राज्य सरकार की योजनाओं की जानकारी उपलब्ध है. इसके अलावा व्यवसाय शुरू करने में मदद के लिए इन्फोग्राफिक्स और वीडियो उपलब्ध कराए गए है जिससे कि छोटे कारोबारी आसानी से सभी बातें समझ सकें। इसके अलावा इसी पोर्टल पर उपयोगकर्ताओं को अपने CIBIL स्कोर और CIBIL रैंक तक पहुंचने में भी मदद मिलेगी