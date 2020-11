दुनिया के सबसे बड़े गुलाबी हीरे की कल होगी नीलामी, 281 करोड़ आंकी जा रही कीमत

नई दिल्ली। वैसे तो हीरे को एक बहुमूल्य धातु माना जाता है, लेकिन इसमें भी कई ऐसी वैरायटी है जो काफी दुर्लभ (Rare Diamond) है। इसी के चलते इनकी कीमत करोड़ों में है। इन दिनों ऐसा ही एक दुर्लभ हीरा सुर्खियों में है। जिसका नाम "द स्पिरिट ऑफ द रोज़" (The Spirit of the Rose) है। गुलाबी रंग के इस चमकदार हीरे को 11 नवंबर यानी कल स्विट्जरलैंड के जेनेवा में नीलामी के लिए रखा जाएगा। 14.83 कैरट के इस हीरे की कीमत लगभग 281 करोड़ आंकी जा रही है।

गुलाबी रंग (Vivid Pink Diamond) के इस अमूल्य धातु को दुनिया के सबसे दुर्लभ और महंगे हीरे के तौर पर देखा जा रहा है। इस हीरे को Sotheby's नामक एक कंपनी नीलाम करेगी। यह हीरा रूस में मिला था। येफैंसी विविड बैंगनी-गुलाबी कैटेगरी का है। बताया जाता है कि इस श्रेणी में नीलामी में जाने वाले ये रूस का अब तक का सबसे बड़ा हीरा है। इस हीरे का नाम रखने के पीछे भी एक दिलचस्प किस्सा है। इसे "द स्पिरिट ऑफ द रोज़" नाम एक प्रसिद्ध रूसी बैले (एक तरह का डांस) के आधार पर दिया गया है।

एक मीडिया रिपोर्ट के अनुसार कंपनी का दावा है कि इस तरह के गुलाबी हीरे का किसी भी आकार में होना काफी दुर्लभ है। पूरी दुनिया में केवल 1 फीसदी गुलाबी हीरे ही 10 कैरेट से ज्यादा के होते हैं। ऐसे में इतने बड़े आकार का गुलाबी हीरा मिलना वाकई हैरान करने वाला है। कंपनी के मुताबिक हीरे की वैल्यू नीलामी से पहले 23 से 38 मिलियन डॉलर तक आंकी जा रही है। यानी भारतीय रुपए के हिसाब से इसकी कीमत करीब 281 करोड़ रुपए है।

साल 2017 में मिला था ये हीरा

Sotheby's कंपनी के नीलामी के प्रमुख का कहना है कि इस गुलाबी हीरे की खोज साल 2017, जुलाई को हुई थी। ये हीरा रूस के उत्तर-पूर्व में मौजूद रिपब्लिक ऑफ सखा में मिला था। अंडाकार आकार का ये हीरा पूरी तरह शुद्ध है। इस हीरे की खोज रूस की अलरोसा ने की थी, जो कि दुनिया के प्रमुख हीरा उत्पादकों में से एक है।

1 साल की लगी मेहनत

कंपनी के मुताबिक इस दुर्लभ गुलाबी हीरे को इसके पॉलिश फॉर्म में लाने के लिए करीब एक साल का वक्त लगा। कटिंग मास्टर्स ने इसके लिए कड़ी मेहनत की है। बताया जाता है कि हीरे और किसी भी रत्न या आभूषण के लिए विश्व नीलामी रिकॉर्ड 'सीटीएफ पिंक स्टार' के नाम है। वो एक 59.60 कैरेट का अंडाकार गुलाबी हीरा था, जो 2017 में हांगकांग में 71.2 मिलियन डॉलर में बिका था।