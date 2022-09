सैटेलाइट कनेक्टिविटी के साथ iPhone 14 Series हुई लॉन्च, कैमरे की मदद से शूट सकते हैं प्रोफेशनल फिल्म

Apple ने नई iPhone 14 Series में Apple iPhone 14, iPhone 14 Plus, iPhone 14 pro and iPhone 14 pro Max को पेश किया गया है।

Updated: September 08, 2022 10:56:38 am

टेक्नोलॉजी की दुनिया के सबसे इवेंट में Apple ने अपनी नई iPhone 14 Series को लॉन्च किया है, इस इवेंट में Apple ने Watch 8, Watch SE, Watch Ultra और नए AirPods Pro 2 को भी लॉन्च किया गया है। Apple ने नई iPhone 14 Series में Apple iPhone 14, iPhone 14 Plus, iPhone 14 pro and iPhone 14 pro Max को पेश किया गया है। इस इवेंट को एपल ने ‘Far Out' नाम दिया था। लेकिन इस बार कंपनी ने iPhone 14 mini को लॉन्च नहीं किया है। नई iphone 14 सीरीज के डिजाइन में कोई बदलाव नहीं किया गया है। लेकिन नए iPhone का फ्रंट कैमरा पहले के मुकाबले दो गुना बेस्ट होगा। आइये जानते हैं इनकी कीमत से लेकर फीचर्स तक के बारे में...