Assembly Election 2022: मोबाइल में डाउनलोड करना चाहते हैं Voter iD Card, स्टेप बाय स्टेप फॉलो ये प्रोसेस

Assembly Election 2022: e-EPIC आपके वोटर आईडी कार्ड का डिजिटल वर्जन है। आप इसे चुनाव आयोग की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर डाउनलोड कर सकते हैं। इसके लिए आपका मोबाइल नंबर पोर्टल पर रजिस्टर होना जरूरी है। इसके बिना आप e-EPIC डाउनलोड नहीं कर पाएंगे।

वोटर आईडी कार्ड डाउनलोड करने के लिए फॉलो करें ये प्रोसेस :-



1. वोटर आईडी कार्ड डाउनलोड करने के लिए www.nvsp.in वेबसाइट पर जाएं।

2. आपको e-EPIC डाउनलोड करने का विकल्प मिलेगा। उस विकल्प पर क्लिक करें।

3. यहां यूजरनेम, पासवर्ड डालकर कैप्चा कोड एंटर करके लॉग-इन बटन पर टैप करें।

4. यदि आपने अभी तक अपने आप को पोर्टल पर रजिस्टर नहीं किया है तो आप नीचे दिए गए Register as a New User विकल्प पर टैप करें। इसके बाद दोबारा लॉग-इन करें।

5. यहां पर आपको EPIC No और Reference No का विकल्प मिलेगा। अगर आपने वोटर आइडी के लिए आवेदन किया है तो आप Reference नंबर डालकर आगे बढ़ें। अन्यता EPIC नंबर डालें।

6. इसके बाद राज्य का चयन करके सर्च पर क्लिक करें। अब आपको e-EPIC डाउनलोड का विकल्प मिलेगा, उसपर टैप करें।

7. अब ओटीपी दर्ज करें

8. इतना करने के बाद आप वोटर आइडी कार्ड को आसानी से डाउनलोड कर पाएंगे।