8GB रैम और SSD ड्राइव के साथ आते हैं ये किफायती लैपटॉप, अब काम करना होगा फ़ास्ट

Acer One 14 Business Laptop



Acer के लैपटॉप अपनी बेहतरीन क्वालिटी के लिए जाने जाते हैं। Acer One 14 एक किफायती और बढ़िया लैपटॉप है। Acer One 14 Business लैपटॉप में 14 इंच की एचडी प्लस स्क्रीन मिलती है। इसमें परफॉरमेंस के लिए AMD Ryzen 3 3250U प्रोसेसर और AMD Radeon ग्राफिक्स मिलता है। इसमें Window 11 का सपोर्ट दिया है। यह लैपटॉप 8GB रैम और के 256GB SSD स्टोरेज के साथ आता है। इसमें डुअल इनबिल्ट माइक के साथ सभी जरूरी पोर्ट मिल जाते हैं। लैपटॉप को 29,990 रुपये की कीमत पर अमेजन से खरीदा जा सकता है।