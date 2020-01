JIO नेटवर्क से हैं परेशान तो ये 3 सेटिंग बढ़ा देगी इंटरनेट स्पीड

नई दिल्ली: Jio अपने यूजर्स की संख्या में लगातार इजाफा करते जा रहा है, लेकिन जियो के कुछ ऐसे यूजर्स भी है जो इंटरनेट की स्लो स्पीड (Slow Jio 4G speed) से काफी परेशान हैं। चलिए आज हम आपको इंटरनेट की स्लो (Boost up Internet speed) की परेशानी से निकलने का एक सरल उपाय बताते हैं, जिसकी मदद से आप अपने Jio के Net Speed को बढ़ा सकते हैं।

APN सेटिंग करें चेंग

इसके लिए सबसे पहले speed checker नाम के ऐप को फोन में डाउनलोड करके अपने इंटरनेट की स्पीड को चेक करें कि मौजूदा समय में फोन में इंटरनेट की कितनी स्पीड है। इसके बाद फोन के सेटिंग में जाकर More के ऑप्शन पर क्लिक करके Mobile Network को ओपन करके APN (Access point names ) के सेटिंग में जाएं । इसके बाद Add New APN पर क्लिक करें और यहां नीचे दिए ऑप्शन को भरें। जैसे...

Name – jio speed

APN – jio net

Proxy – No change

Port – No change

Username – No change

Password – No change

Server – www.google.com

MMSC – No change

MCC – 405

MNC – 857 OR 863 OR 874

Authentication type – no change

APN type – IPv4/IPv6

इस प्रक्रिया के बाद सेव पर क्लिक करें और अपने मोबाइल को रिस्टार्ट करें। इसके बाद आपके फोन की स्पीड तेज हो जाएगी और आपको परेशान भी नहीं होना पड़ेगा। इतना ही नहीं speed checker ऐप से भी अपने जियो नेट की स्पीड बढ़ा सकते हैं। अगर ऐसा नहीं होता है तो Network Mode और Bearer सेटिंग चेंज करके भी नेट की स्पीड बढ़ा सकते हैं।

Network Mode से बढ़ा सकते हैं नेट की स्पीड

इसके लिए सबसे पहले आपको मोबाइल के सेटिंग में जाना है और फिर Mobile Networks पर क्लिक करके Network Mode SIM1 पर जाकर नेटवर्क टाइप जैसे LTE/3G/2G (auto connect) मिलेगा, यहां आप LTE को चुनें।

Bearer सेटिंग चेंज करके बढ़ाएं नेट स्पीड (Boost up Internet speed)

Bearer सेटिंग चेंज करने के लिए सबसे पहले Setting में जाए फिर Mobile Networks में जाकर Access Point Names पर क्लिक करें। इस बाद सबसे नीचे की ओर आपको Bearer का ऑप्शन दिखाई देगा, जिसमें से आपको Unspecified को LTE कर देना है। इससे भी आपके फोन की नेट स्पीड तेज हो जाएगा।