महज 6,999 में लॉन्च हुआ नया स्मार्टफोन, स्मूथ HD+ डिस्प्ले से लेकर हैवी बैटरी है शामिल

TECNO SPARK GO 2023: अगर आप एक बजट स्मार्टफोन खरीदने की सोच रहे हैं तो TECNO ने अपना नया SPARK GO 2023 स्मार्टफोन को लॉन्च किया है। इस फोन की कीमत और इसके फीचर्स आपको पसंद आ सकते हैं। जानकारी के लिए बता दें कि TECNO SPARK GO को पिछले साल दिसंबर में 7,499 रुपये की कीमत पर लॉन्च किया गया था। लेकीन इस साल के लिए नया TECNO SPARK GO 2023 लांच हुआ है और कुछ नए फीचर्स आपको इसमें मिलने वाले हैं। इस फोन में 5000mAh की बड़ी बैटरी दी गई है जिसके साथ फास्ट चार्जिंग भी है। आइये जानते हैं फोन के फीचर्स के बारे में...