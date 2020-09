Facebook और Ray-Ban मिलकर बना रहे स्मार्ट चश्मा, जानिए कब होगी लॉन्चिंग

नई दिल्ली। फेसबुक अगले साल अपने पहले स्मार्ट ग्लास लॉन्च करेगा। सोशल मीडिया की दिग्गज कंपनी फेसबुक अपनी तरह का पहला अनोखा और स्मार्ट चश्मा लॉन्च ( Facebook and Ray-Ban Smart Glasses ) करने के लिए रे-बैन के निर्माता लक्सोटिका के साथ काम कर रही है। यह घोषणा हाल ही में आयोजित फेसबुक कनेक्ट वर्चुअल कॉन्फ्रेंस के दौरान की गई थी। इस दौरान कंपनी ने अगली पीढ़ी के क्वेस्ट 2 वायरलेस वीआर हेडसेट को भी पेश किया था।

फेसबुक के प्रमुख मार्क जकरबर्ग ने फेसबुक कनेक्ट इवेंट के दौरान कहा था कि उनकी [EssilorLuxottica] टीम के साथ समय बिताने और उनके कारखाने का दौरा करने के बाद मुझे पता था कि वे हमारे लिए सबसे अच्छे चश्मे के साथ सबसे अच्छी तकनीक लाने में मदद करने के लिए सही साथी हैं। फेसबुक और लक्सोटिका स्मार्ट ग्लास को कई वर्षों की साझेदारी का हिस्सा बनाएंगे।

रे-बैन ब्रांडेड उत्पाद के रूप में मार्केट किए जाने वाले इस स्मार्ट चश्मे में एक इंटीग्रेटेड डिस्प्ले नहीं होगा, लेकिन इसमें एक वायस असिस्टेंट हो सकता है। यह चश्मा स्मार्टफोन के साथ जुड़कर काम करेगा। इसका मतलब है कि स्मार्ट चश्मा बिल्कुल स्नैप चश्मे या अमेज़न इको फ्रेम की तरह काम करेगा।

Beyond thrilled to finally share a sneak peek of our Facebook partnership with Ray-Ban! Our first smart glasses will launch next year, and that’s just the beginning… The future will be a classic and it's coming in 2021 😎 pic.twitter.com/l9992ZQGoy