Kia Motors ने दिखाई भविष्य की झलक, 2027 तक लॉन्च करेगी 7 इलेक्ट्रिक कारें

नई दिल्ली। पूरी दुनिया में कार निर्माता अब इलेक्ट्रिक वाहनों पर ध्यान केंद्रित कर रहे हैं और यह काफी हद तक स्पष्ट भी हो चुका है। यह बिना कारण भी नहीं है क्योंकि जलवायु परिवर्तन की चुनौती से जूझ रही हमारी पृथ्वी के साथ यह महत्वपूर्ण है कि हम मोबिलिटी के स्थायी साधन विकसित करें। इसे लेकर किआ मोटर्स ( kia Motors ) ने आने वाले वक्त में अपनी इलेक्ट्रिक कारों के नई लाइन अप को पेश किया है।

दक्षिण कोरियाई वाहन निर्माता Kia Motors अब वैश्विक इलेक्ट्रिक व्हीकल बाजार में एक नेतृत्व की स्थिति स्थापित करने का प्रयास करेगी। और इस लक्ष्य को हासिल करने के लिए कंपनी 2027 तक सात नई किआ इलेक्ट्रिक कारों को लॉन्च करेगी। इतना ही नहीं किआ मोटर्स कॉर्पोरेशन ने स्केच के जरिये आने वाले कुछ मॉडलों की झलक भी पेश की।

ये सात डेडिकेटेड बीईवी, जिन्हें स्केच के जरिये कंपनी ने पेश किया है, ये इलेक्ट्रिक वाहन 2027 तक लॉन्च किए जाएंगे और इन्हें कंपनी ने अलग-अलग क्लास और इंट्रेस्ट को ध्यान में रखते हुए बनाने का विचार किया है।

NEWS | @Kia_Motors has revealed the first stage of its future product plans today, which includes seven new dedicated battery EVs due to launch by 2027. The first of these arrives next year. #Kia #KiaMotors #GoElectric #electrification Full story here: https://t.co/F86sojdA6z pic.twitter.com/KlgmLKTrO8