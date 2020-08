खुलासा: प्रेमिका शादी की जिद पर अड़ी ताे प्रेमी ने ईंट से कुचल दिया सिर

ग़ाज़ियाबाद ( ghazibad news ) थाना लोनी क्षेत्र के ग्राम गढ़ी कटैया में 10 अगस्त को एक महिला की गाेली मारकरक हत्या ( murder ) कर दी गई थी ( crime against women in up ) महिला अपराध इस घटना का पुलिस (ghazibad police) ने खुलासा किया है।

एसएसपी कलानिधि नैथानी ने बताया कि हत्याकांड का खुलासा करने के लिए स्पेशल टीम का गठन किया गया था। मृतक महिला की पहचान कुमारी शबनम पुत्री खलील अहमद निवासी अल्विनगर उस्मानिया मस्जिद थाना लोनी गाजियाबाद उम्र करीब 18 वर्ष के रूप में हुई थी। पुलिस जांच में शाहिद पुत्र जहीर निवासी अल्वी नगर थाना लोनी जनपद गाजियाबाद का नाम सामने आया तो उसे गिरफ्तार कर लिया गया।

पुलिस पूछताछ के दौरान गिरफ्तार किए गए अभियुक्त ने बताया कि उक्त महिला से उसके पिछले तीन साल से प्रेम संबंध थे। महिला के द्वारा बार-बार शादी किए जाने का दबाव बनाया जा रहा था जिसका शाहिद विरोध कर रहा था लेकिन वह अपनी जिद पर अड़ी रही। इसलिए शाहिद ने उसकी हत्या किए जाने की योजना बनाई। दस अगस्त को वह मोटरसाइकिल पर गढ़ी कटैया की तरफ जा रहे थे। इसी दौरान दोनों में झगड़ा हुआ और शाहिद ने ही सिर में ईंटों से वार करके महिला काे माैत के घाट उतार दिया।

इस दौरान शबनम की मौके पर ही मौत हो गई और शाहिद मौके से फरार हो गया हालांकि शुरुआती दौर में बताया जा रहा था कि महिला की गोली मारकर हत्या की गई है लेकिन पोस्टमार्टम की रिपोर्ट के बाद पता चला कि महिला को गोली नहीं मारी गई बल्कि उसके सर में ईटों से वार किए गए थे। पुलिस पूछताछ के दौरान शाहिद ने अपना जुर्म स्वीकार कर लिया।