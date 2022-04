गाजीपुर में एक ही परिवार के 4 लोगों की मौत, पत्नी और बच्चों को खाने में जहर देकर पति ने खुद को लगाई फांसी, बड़ी वजह आई सामने

गाजीपुर में दर्दनाक वारदात का मामला सामने आया है। यहां रविवार देर रात एक शख्स ने अपनी पत्नी और बच्चों को भोजन में जहर मिलाकर देने के बाद खुद भी खुदकुशी कर ली। आत्महत्या की वजह घरेलू कलह बताई गई है।

Updated: April 18, 2022 11:49:18 am

प्रयागराज के बाद गाजीपुर में दर्दनाक वारदात का मामला सामने आया है। यहां रविवार देर रात एक शख्स ने अपनी पत्नी और बच्चों को भोजन में जहर मिलाकर देने के बाद खुद भी खुदकुशी कर ली। आत्महत्या की वजह घरेलू कलह बताई गई है। घटना गाजीपुर के सादात कस्बे की है। पत्नी से आए दिन होने वाले विवाद के चलते स्थानीय नगर के वार्ड नंबर दो निवासी शिवदास सोनकर उर्फ डब्लू (40) के घर रविवार की रात खाने में मुर्गा बना था। उसने पत्नी रीना (35) बेटी सेजल (4) व बेटा राहुल (6) के खाने में जहर मिला दिया। फिर खुद भी कमरे में फांसी के फंदे पर झूलकर आत्महत्या कर ली।

Husband Suicide in Ghazipur Killed Wife and Children Through Poison