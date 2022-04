अमेठी में बड़ा हादसा, बारातियों से भरी बोलेरो की ट्रक से टक्कर, 6 की मौत

बारात में शामिल होने जा रहे एक परिवार की सड़क हादसे में मत हो गई। दरअसल, बोलेरो सवार 10 लोग शादी में शरीक होने जा रहे थे। गौरीगंज थाना क्षेत्र के बाबूगंज सगरा आश्रम के पास पहुंचते ही तेज रफ्तार ट्रक ने बोलेरो को टक्कर मारी दी।

अमेठी जिले में रविवार देर रात बहुत बड़ा हादसा हो गया। बारात में शामिल होने जा रहे एक परिवार की सड़क हादसे में मत हो गई। दरअसल, बोलेरो सवार 10 लोग शादी में शरीक होने जा रहे थे। गौरीगंज थाना क्षेत्र के बाबूगंज सगरा आश्रम के पास पहुंचते ही तेज रफ्तार ट्रक ने बोलेरो को टक्कर मारी दी। दुर्घटना में बोलेरो सवार पिता-पुत्र समेत छह लोगों की मौत हो गई जबकि चार लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। मौके पर पहुंची पुलिस ने घायलों को अस्पताल पहुंचाया जहां से उन्हें ट्रामा सेंटर लखनऊ रेफर कर दिया गया। वहीं, पुलिस दुर्घटना की जांच में जुटी है।

Big Accident in Amethi 6 Out of 10 Died in Road Accident