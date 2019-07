पूर्व सीएम शिवराज चौहान ने आजम खां और अखिलेश यादव को लेकर कही बड़ी बात, यूपी पहुंचे थे राष्ट्रीय सदस्यता संयोजक

भाजपा के राष्‍ट्रीय सदस्यता संयोजक पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज चौहान (BJP Membership campaign national conveynor shivraj singh chauhan attended membership campaign workshop in Gorakhpur)) ने शुक्रवार को सदस्यता विस्तारकों को सदस्यता कराने की टिप्स दी। गोरखपुर पहुंचे पूर्व सीएम (Ex CM MP Shivraj Singh Chauhan) ने कहा कि बीजेपी सरकार की जनकल्याणकारी कार्याें की वजह से सपा-बसपा और कांग्रेस धराशायी हो गई। सपा-कांग्रेस व बसपा ने प्रदेश को बर्बादी की कगार पर पहुंचा दिया था। जनता ने परिवारवाद, जातिवाद को नकार दिया है। वह देश बनाने के लिए वोट कर रही है।

शहर में आयोजित सदस्यता विस्तारक कार्यशाला (BJP membership campaign workshop in Gorakhpur))के बाद मीडिया से मुखातिब पूर्व सीएम शिवराज चौहान( MP Ex CM Shivraj Singh Chauhan) ने कहा कि भाजपा सरकार 130 करोड़ भारतीयों की सरकार है। यहां 130 करोड़ जनता देश बनाने में जुटी हुई है। भाजपा देश बनाने के लिए लोगों को जोड़ रही है। यह सदस्यता अभियान लोगों को जोड़ने के लिए चलाई जा रही है।

उन्होंने कहा कि यह अभियान चुनाव जीतने के लिए नहीं बल्कि देश को बनाने के लिए है। इस सदस्यता अभियान से हर वर्ग को पार्टी से जोड़ते हुए बूथ को मजबूत करने का काम किया जा रहा है।

आजम को बताया मानसिक विकृत

लोकसभा में आजम खान द्वारा की गई टिप्पणियों पर गोरखपुर पहुंचे पूर्व सीएम शिवराज चौहान (Ex CM Shivraj big statement on Azam khan) ने कहा कि उनकी टिप्पणियां मानसिक रूप से विकृति की परिचायक है।( Shivraj told Azam showed his mentality and SP chief Akhilesh yadav is supporting this all) सपा मुखिया भी उनका साथ दे रहे और हर उनकी गलती में साथ देते हुए मुस्कुरा कर टाल दे रहे हैं।

दलित बस्ती में बनाएं सदस्य

मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज चौहान ने गोरखपुर की एक दलित बस्ती BJP JP Membership campaign started by Ex CM Shivraj Chauhan in dalit basti)में पहुंच कर कुछ लोगों को सदस्य बनाया। वह करीब साढ़े ग्यारह बजे दाउदपुर दलित बस्‍ती पहुंचे वहां गरीब तबके के लोगों को भाजपा से जोड़ा। इस दौरान पूर्व सीएम ने केंद्र सरकार की चल रही योजनाओं के बारे में लोगों को विस्तार से बताया। बताया कि कैसे केंद्र और प्रदेश की योजनाएं लोगों के जीवन में बदलाव ला रही है।

गोरखपुर पहुंच कर की यूपी सीएम की तारीफ

भाजपा के सदस्यता संयोजक शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि यूपी में विकास कार्याें को जिस सही तरीके से कराया जा रहा है और जनकल्याणकारी योजनाएं लोगों को लाभ पहुंचा रही उससे यूपी में योगी आदित्यनाथ को फिर से पांच साल के लिए मौका मिलना चाहिए। ( Ex CM Shivraj Chauhan praises CM Yogi Adityanath)

गोरखनाथ मंदिर पहुंच कर दर्शन किया

गोरखपुर में विस्तारकों की कार्यशाला में पहुंचे पूर्व सीएम शिवराज चौहान ने गोरखनाथ मंदिर भी गए( After workshop Ex CM Shivraj Singh Chauhan worship in Gorakhnath mandir)। वहां पहुंच कर पूजन-अर्चन किया और नाथ पंथ के गुरुओं को श्रद्धासुमन अर्पित कर आशीर्वाद लिया।

