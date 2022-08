तीन दिन तक बंटेगा राशन, सीएम योगी ने दिया 122 करोड़ का तोहफा, जानिए आपके लिए क्या खास

UP News: मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने युवाओं को नौकरी से लेकर जरूरतमंदों के राशन तक के लिए ऐलान किया। गोरखपुर में सीएम योगी ने जनता को बड़ा तोहफा दिया।

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बुधवार को गोरक्षनगरी को रोजगार और शहर के विकास को पंख लगा दिए । मदन मोहन मालवीय प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय (MMMUT) में लगने वाले वृहद रोजगार मेले में गोरखपुर मंडल के 10,000 युवाओं को ऑन स्पॉट नौकरी देने की योजना बनाई गई। इसके अलावा सीएम योगी द्वारा नगर निगम की 122.29 करोड़ रुपये की विकास परियोजनाओं का लोकार्पण-शिलान्यास किया गया। सीएम योगी ने घर-घर जाकर कूड़ा उठाने वाली 25 गाड़ियां, दो जेटिंग मशीन, 10 इलेक्ट्रिक बस और दो ई-टूरिस्ट बसों की परियोजना का शुभारंभ किया।

Ration distributed for 3 days CM Yogi gave a gift of 122 crores to Gorakhpur