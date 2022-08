साहब! पत्नी को मायके से मनाकर लाने के लिए... लिपिक ने लिखा ऐसा पत्र कि हो गया वायरल

Viral news: कानपुर के एक सरकारी कर्मचारी ने अधिकारी को छुट्टी के लिए एक पत्र लिखा। लेकिन ये सोशल मीडिया पर वायरल हो गया।

उत्तर प्रदेश के कानपुर जिले का एक पत्र इस समय सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है। दरअसल, ये पत्र प्रेम नगर स्थित खंड शिक्षा कार्यालय में तैनात एक लिपिक का है। जानकारी के अनुसार कर्मचारी की पत्नी उसेस नाराज होकर मायके चली गई, जिसे मना कर लाने के लिए अधिकारी से छुट्टी का आवेदन किया। लेकिन ये लीव एप्लीकेशन सोशल मीडिया में वायरल हो गया। एप्लीकेशन में लिपिक शमशाद अहमद ने अवकाश के लिए लिखा है कि उनकी पत्नी रूठकर मायके चली गई है, वापस लाने के लिए तीन दिन का अवकाश चाहिए।

clerk wrote letter For leave to Convince wife Get Back to Home gone viral in Kanpur