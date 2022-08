शराब के शौकीनों की बल्ले-बल्ले, यूपी के इस शहर में Liquor पार्टी और परोसने के लिए एक दिन का भी लाइसेंस

Liquor : उत्तर प्रदेश में अब दारू पार्टी करनी हो या रेस्त्रां संचालकों को शराब परोसनी हो। प्रशासन अब एक दिन का भी लाइसेंस देगा।

डीएम रविन्द्र कुमार ने आबकारी विभाग की पिछले 15 दिनों के कार्यो की समीक्षा की। इस दौरान निर्देश दिए कि होटल रेस्टोरेंट में शराब परोसने का लाइसेंस यदि किसी को चाहिए तो एक दिन का भी बनेगा। आबकारी की बिन्दुवार समीक्षा करते हुए कार्रवाई देखी और निर्देश दिए कि गैर कानूनी ढंग से यदि कोई शराब पार्टी करता मिला तो मुकदमा पंजीकृत होगा।

License for even one day will be available for serving liquor in Jhansi UP