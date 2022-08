25 किमी लंबा जाम, पुलिस प्रशासन ने बिना सूचना के कर दी इतनी बड़ी गलती, परेशान हुए लोग

Traffic Jam News: उत्तर प्रदेश के कानपुर में 25 किमी लंबा जाम लगा। कांवडियों के निकलने के लिए पुलिस ने बिना...

कांवड़ यात्रा निकालने के लिए बिना सूचना के पुलिस-प्रशासन ने रविवार आधी रात को रामादेवी फ्लाईओवर पर लखनऊ जाने वाली लेन बंद कर दी। इसका सोमवार को भारी असर पड़ा। सुबह से भीषण जाम से हाईवे कराह उठा। चौतरफा वाहनों की रफ्तार थम गई और जो जहां था वहीं ठिठक गया। रामादेवी से सचेंडी तक 25 किलोमीटर लंबे महाजाम ने पसीना छुड़ा दिया। भारी वाहनों के साथ कार और बाइक वाले भी इस आफत से न बच सके और घंटों धूप में बेहाल रहे। ट्रैफिक से जुड़े अधिकारी न तो जाम को संभाल पाए और न ही फंसे लोगों को राहत पहुंचा सके। देर शाम तक जाम खुल नहीं सका। शासन के आदेश पर सावन के तीसरे सोमवार और कांवड़ यात्रा निकालने के लिए यातायात पुलिस ने रामादेवी फ्लाईओवर पर बेरीकेडिंग लगा दी। बड़े वाहनों को रूमा की तरफ से निकालना शुरू किया और लखनऊ से आ रहे हल्के वाहनों को जाने दिया गया। वाहनों को पुलिस रोक-रोककर प्रयागराज की तरफ भेज रही थी। देखते ही देखते स्थिति विकराल हो गई और भीषण जाम लग गया। दूर-दूर तक सिर्फ वाहनों की कतारें नजर आने लगीं। यातायात पूरी तरह से ठप हो गया।

25 km long Traffic in Kanpur police administration Stopped Vehicle without any information for Kanwar Yatra