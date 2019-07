UP Supplementary budget 2019 गोरखपुर भी बनेगा स्मार्ट सिटी, मूलभूत सुविधाओं से वंचित लोगों को सूरत-ए-हाल बदलने की उम्मीद

गोरखपुर शहर कोे यूपी सरकार अपने स्तर पर स्मार्ट सिटी के रूप में विकसित करेगी(UP Government will develop Gorakhpur as smart city)। गोरखपुर समेत सात शहरों को स्मार्ट सिटी बनाने के लिए इस बार अनुपूरक बजट में पौने दो सौ करोड़ रुपये की मांग की गई है( budget allocation of 175 crore for developing smart cities)। इसके अलावा भी शहर में कई योजनाओं के लिए सरकार ने धन का प्राविधान किया है।

गोरक्षपीठाधीश्वर योगी आदित्यनाथ (CM Yogi Adityanath) के यूपी का मुख्यमंत्री (UP CM) बनने के बाद गोरखपुर जिले में विकास योजनाओं में तेजी आ गई है। बारह हजार करोड़ से अधिक की परियोजनाएं वर्तमान में यहां स्वीकृत है जिसमें अधिकतर में काम चल रहा है।

शहर को भी सुव्यवस्थित करने के लिए तमाम परियोजनाओं को लागू किया गया है। हालांकि, शहर में बड़ी परियोजनाओं पर काम तो चल रहा है लेकिन नागरिक जीवन में जनोपयोगी सुविधाओं का सर्वथा कई वार्ड में अभाव है। सड़क, पेयजल, जलनिकासी की समस्या से अधिकतर वार्ड जूझ रहे हैं।

इस बार अनुपूरक बजट में यूपी सरकार ने सात शहरों को स्मार्ट सिटी (Gorakhpur will develop as smart city)के रूप में विकसित करने का लक्ष्य रखा है। इसके लिए पौने दो सौ करोड़ रुपये का भी डिमांड किया है। स्मार्ट सिटी के रूप में प्रदेश सरकार के स्तर पर विकसित होने वाले सात शहरों में गोरखपुर को भी शामिल किया गया है।

लोगों को उम्मीद है कि स्मार्ट सिटी के रूप में विकसित होने के लिए जब काम होगा तो शायद शहर की तस्वीर कुछ बदले और कम से कम मूलभूत सुविधाएं मयस्सर हो सके।

