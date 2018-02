मस्कट में पीएम मोदी बोले- भारत में अब फैसलों को टाला नहीं जाता, देश में बदलाव महसूस होने लगा

मस्कट/ओमान: तीन देशों की यात्रा पर पीएम मोदी रविवार शाम को ओमान पहुंचे। पीएम मोदी को ओमान में उप-प्रधानमंत्री सैयद फहद बिन मोहम्मद अल सईद ने स्वागत किया। पीएम मोदी ने यहां मस्कट के सुल्तान कबूस स्पोर्टस कॉम्पलेक्स में भारतीयों को संबोधित किया।

मस्कट में पीएम मोदी का भाषण-

देश में बदलाव महसूस होने लगा।

भारत में फैसले को टाला नहीं जाता।

हमने 1400 कानून खत्म किए

मेरे कार्यकाल में हर दिन एक कानून खत्म होता है

सरकार गरीबों के प्रति संवेदनशील।

गरीबों के दरवाजे तक सरकार नीतियां पहुंचा रही है।

40-50 करोड़ लोगों का योजना का लाभ।

न्यू इंडिया में चुनौतियों को स्वीकार किया जाता है।

सरकार वही है लोग वही है नतीजे कुछ और आ रहे हैं।

आयुष्मान योजना के तहत स्वास्थ्य बीमा मिला।

अखबारों ने मोदी केयर के रूप में नया नाम दिया है।

4 साल हो गए कोई नहीं कहता की मोदी कितना ले गया।

विरोधी भी मुझपर आरोप नहीं लगाते।

देश के अंदर नया विश्वास पैदा हुआ।

छोटे शहरों को हवाई जहाजों से जोड़ा

1 साल में 900 नए हवाई जहाज खरीदने की मंजूरी मिली

हमारी सरकार ने एविएशन पॉलिसी बनाई

हवाई चप्पल पहनने वाले भी हवाई सफर करें।

ईज ऑफ डुइंग में भारत की रैंकिंग सुधरी।

2022-23 में बुलेट ट्रेन मुंबई गुजरात के बीच दौड़ेगी।

हिंदुस्तान की प्रगति को दुनिया सम्मान की नजर से देख रही है।

ओमान की आबादी में 20 फीसदी आबादी भारतीय लोगों की है।

राजदूत एक राष्ट्र का होता है, लेकिन यहां तो ढेर सारें राष्ट्रदूत ओमान में रह रहे हैं।

खाड़ी देशों की रूचि भारत में बढ़ती ही जा रही है, ओमान के साथ रिश्तों में नई उर्जा और नई शक्ति आएगी।

ओमान की प्रगति में भारतीयों का अहम योगदान रहा है।

पिछले काफी समय में दोनों देशों के व्यापारिक संबंध मजबूत।

25 हजार भारतीयों को किया संबोधित

मस्कट के सुल्तान कबूस स्पोर्टस कॉम्पलेक्स में पीएम मोदी का भाषण हुआ। रॉयल बॉक्स से भाषण देने वाले पीएम मोदी पहले विदेशी बने। ओमान के मस्कट में पीएम मोदी ने 25 हजार भारतीयों को किया संबोधित, संबोधन के बीच में भारत माता की जय और वंदे मातरम के नारों से स्टेडियम गूंज उठा। पीएम ने कहा कि भारत जैसी विविधिता कहीं नहीं है, भारत की भाषाएं हिंदुस्तान की शक्ति है, भारत की भाषाओं में नमस्कार करूंगा तो काफी समय निकल जाएगा, भारत और ओमान का रिश्ता बहुत पुराना है, हजारों साल पुराना ये रिश्ता है।

Oman: #Visuals from Muscat's Sultan Qaboos Sports Complex where Prime Minister Narendra Modi will address the Indian diaspora shortly. pic.twitter.com/yOWOB3LOjG