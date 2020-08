UAE: Ajman Market में लगी भीषण आग, आसमान में छाया धुएं का गुबार

अजमान। संयुक्त अरब अमीरात ( United Arab Emirates ) के अजमान बाजार ( Ajman Market Fire ) में बुधवार की शाम करीब 6:30 बजे अचानक आग लग गई। आग की लपटें इतनी तेज थी कि देखते ही देखते पूरा बाजार जलकर खाक हो गया। आग की लपटें आसमान को छू रही थी और पूरा आसमान में धूएं का गुब्बार छा गया।

अजमान बाजार संयुक्त अरब अमीरात में फलों और सब्जियों का सबसे बड़ा बाजार ( Largest market for fruits and vegetables ) है। खलीज टाइम्स ने अपनी रिपोर्ट में बताया है कि यह आग इंडस्ट्रियल एरिया ( Fire In Industrial Area ) में लगी है। आग की लपटों ने कई दुकानों को अपनी चपेट में ले लिया है। आग लगने की सूचना मिलते ही मौके पर दमकल की करीब 7 गाड़ियां पहुंची और आग पर काबू पाने की कोशिश की जा रही है। बताया जा रहा है कि कम से कम 4 केंद्रों के सिविल डिफेंस ऑफिसर ( Civil defense officer ) स्थिति पर काबू पाने की कोशिश में लगे हैं।

आग इतनी जबरदस्त है कि उसकी लपटें आसमान को छू रही हैं और धुएं का काला बादल आसमान में छा गया है। इस भीषण आग्निकांड के बाद अजमान के सिविल डिफेंस ने लोगों से उस रास्ते पर नहीं जाने के लिए कहा है। खलीज टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक, दमकलकर्मियों ( Firemen ) ने इलाका खाली कराके पानी और फोम डालना शुरू कर दिया है।

कोरोना के कारण खाली था बाजार

द नैशनल UAE ने अपनी रिपोर्ट में बताया है कि कोरोना वायरस संक्रमण ( Coronavirus Infection ) के कारम पूरा इलाका खाली था। ऐसे में ये संभावना जताई जा रही है कि इसमें कम लोग हताहत हुए होंगे और लोगों की जान को खतरना नहीं होगा। रिपोर्ट के अनुसार, भीषण आग के कारण पूरे इलाके में धुआं फैल गया। इसकी वजह से आस-पास के अस्पतालों में मरीजों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ा। हालांकि समय रहते हुए अस्पताल को खाली करा लिया गया।

अभी तक आग लगने के मूल कारण का पता नहीं चल सका है। लेकिन ये बताया जा रहा है कि यह आग एक ईरानी मंडी ( Iranian Mandi ) से शुरू हुई और फिर देखते ही देखते पूरे बाजार में फैल गई। फिलहाल, इस अग्निकांड में किसी के हताहत होने की कोई खबर सामने नहीं आई है। अंदाजा लगाया जा रहा है कि इसमें करोड़ों रुपये का सामान जलकर खाक हो गया।