कहां जाएंगी 200 सेक्स वर्कर्स, NRC में नहीं हैं नाम, घर वालों ने यूं बनाई दूरी

Assam NRC: असम का यह रेड लाइट एरिया (Famous Red Light Area In India) है बहुत मश्हूर, एनआरसी (Assam NRC) के लिए आवेदन भी नहीं कर पाईं (Silchar Road No 14) यह (Sex Workers In India) सेक्स वर्कर्स, पीड़ा बताते हुए (Sex Workers Life) सेक्स वर्कर्स के आंसू छलक गए...