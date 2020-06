असम में भारी बारिश से ब्रह्मपुत्र सहित अन्य नदियां खतरे के निशान पर

(Assam News ) पिछले एक सप्ताह से लगातार हो रही मूसलाधार (Flood situation in Assam ) बारिश से असम की नदियों में उफान जारी है। जलजनित हादसों में दो लोगों की (2 died due to rain ) मौत हो चुकी है। बारिश से चार जिलों के करीब 40 हजार लोग ( 40 thousand affected from flood ) प्रभावित हुए हैं। इनमें देहामजी, जोरहट, शिवसागर तथा डिबू्रगढ़ जिला शामिल हैं।