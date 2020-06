असम में तेल के कुए में लगी आग से अभी भी उठ रही हैं ऊंची लपटें

(Assam News ) तिनसुकिया स्थिति ऑयल इंडिया के तेल के (Continuing fire in Oil well )कुए में लगी भीषण आग के इर्द-गिर्द की आग पर काबू पा (extinguished fire near by oil well ) लिया गया है। गौरतलब है कि इस आग से दो लोगों की मौत हो गई। इस बीच ऑयल इंडिया ने लापरवाही बरतने के आरोप में दो कर्मचारियों को निलंबित कर दिया है।