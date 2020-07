असम की इस जनजाति के लिए मुसीबत बन गया है, उनका सरनेम

असम की इस जनजाति के लिए मुसीबत बन गया है, यह सरनेम

(Assam News ) लोगों की जातियों की पहचान (Assam's tribal facing surname problem ) उनके सरनेम से होती है। सरनेम से अंदाजा लगाया जा सकता है कि कौन किस जाति या धर्म से संबंध रखता है। लेकिन यदि यही सरनेम सिरदर्द बन जाए (This surname is headache for tribal ) और एक बड़े समुदाय के सामने मुश्किलें भी खड़ा कर सकता है। असम की जनजाति एक सरनेम को भारतीय अपसंस्कृति के हिसाब से अपमानजनक शब्द मान लिया गया है।