अतिक्रमण मुक्त ग्वालियर: पहले चरण में भू-माफिया निशाने पर, 4 अवैध कॉलोनियों में आज चलेगा हथौड़ा

anti bhumafia action team on work in gwalior under collector guideline : मुख्यमंत्री कमलनाथ की पहल पर प्रदेश में शुरू हुआ माफिया के खिलाफ अभियान ग्वालियर में सोमवार से गति पकड़ेगा। इसके लिए रविवार को प्रशासन, पुलिस, नगर निगम के अधिकारियों ने अलग-अलग बैठकें कर रणनीति तैयार की