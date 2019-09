एक महिला ने किया पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी का तर्पण, जानिए कौन है यह महिला

ग्वालियर। भारत रत्न पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी का 16 अगस्त 2018 को दिल्ली में निधन हो गया था। उनकी दत्तक पुत्री नमिता ने उन्हें मुखाग्नि दी। ऐसे में अभी पितृपक्ष चल रहे है और 22 सिंतबर 2019 को कानपुर में गंगा नदी किनारे रविवार की सुबह सरसैया घाट पर प्रधानमंत्री दिवंगत अटल बिहारी वाजपेयी का पिण्डदान और श्राद्ध किया गया। उनकी पौत्री नंदिता मिश्रा ने यह पिण्डदान किया। इसके साथ ही ग्वालियर में उनकी भतीजी कांती मिश्रा और भांजे अनूप मिश्रा, अजय मिश्रा, भतीजे दीपक वाजपेयी रहते है।

अटलजी खाने-पीने के बेहद शौकीन थे। ग्वालियर शहर के शिंदे की छावनी में जन्मे अटल बिहारी वाजपेयी की सबसे पसंदीदा मिठाई बहादुरा के लड्डू और चिवड़ा नमकीन था। शुद्ध देशी घी की मिठाइयों की फेमस दुकान बहादुरा स्वीट्स के संचालक ने बताया कि अटलजी के प्रधानमंत्री बनने के बाद जब भी कोई परिचित दिल्ली में उनसे मिलने जाता तो वो लड्डू लेकर जरूर जाता। उन्होंने बताया कि जब वे बहुत छोटे थे तब अटलजी उनके यहां पैदल चलकर लड्डू खाने आते थे। उस वक्त उनके लड्डू 4-6 रुपए प्रति किलो बिकते थे। हालांकि, इन दिनों दाम 400 रुपए किलो तक पहुंच चुका है।

सायरन बजाती हुईं आई पुलिस की गाडियां

सिटी के फालका बाजार स्थित नमकीन व्यवसायी सुन्नूलाल गुप्ता बेडर की दुकान के भी अटलजी ग्राहक रह चुके हैं। वे यहां स्पेशल चिवड़ा खाने आते थे। सुन्नूलाल ने बताया कि एक बार अटलजी विदेश मंत्री रहते हुए चुनावी सभा के सिलसिले में ग्वालियर आए थे। उनके आने की सूचना मुझे पहले मिल चुकी थी। उनके लिए चिवड़ा (नमकीन) तैयार करना था। चूंकि अटलजी की सारी सभाएं देर से चल रही थीं,इसलिए मैंने सोचा कि शायद आज वह ग्वालियर नहीं आएंगे और मैं दुकान बंद करके छत पर सो गया।

इसी बीच, रात के 2 बजे पुलिस की गाडिय़ां सायरन बजाती हुईं मेरी दुकान के आगे आकर रुक गई और पुलिस के जवान बेट बजाने लगे। जब मैं नीचे उतरा तो उन्हीं गाडिय़ों के बीच एक कार में से केंद्रीय मंत्री अटलजी उतरे और बोले- मैं हूं अटल बिहारी, चिवड़ा तैयार है ? अटलजी को देखकर मेरे शरीर में स्फूर्ति आ गई और मैं झट से तैयार होकर दुकान के नीचे पहुंच गया। तत्काल चिवड़े का स्पेशल मेवों को मिश्रण कर उन्हें पैकेट दे दिया। इसके बाद मूल्य से ज्यादा पैसे उन्होंने मुझे दिए। ऐसा कभी नहीं हुआ कि अटल जी ने ज्यादा पैसे नहीं दिए हों।

पौत्री नंदिता मिश्रा ने किया पिण्डदान

कानपुर में गंगा नदी किनारे सरसैया घाट पर रविवार को महिलाओं ने अपने पूर्वजों का तपर्ण किया। अक्सर पितृपक्ष में यह काम पुरुषों द्वारा किया जाता है,लेकिन कानपुर के इस घाट पर हर साल महिलाएं अपने पूर्वजों की आत्मशांति के लिए पिण्डदान और श्राद्ध करती हैं। इस दौरान यहां पूर्व प्रधानमंत्री दिवंगत अटल बिहारी वाजपेयी का पिण्डदान और श्राद्ध किया गया। उनकी पौत्री नंदिता मिश्रा ने पिण्डदान और श्राद्ध किया।

Women perform ‘Tarpan’ (a ritual to offer water & prayers to their ancestors’ soul) during 'Pitru Paksha' in Kanpur. Nandita Mishra (in pic 3&4), the grand-daughter of former Prime Minister Atal Bihari Vajpayee also performed the ritual. pic.twitter.com/CPY45kgn3X