बीते वर्ष की अपेक्षा पंजीयन विभाग के खाते में कम पहुंचे 1.80 करोड़ रुपए

वार्षिक लक्ष्य को हासिल करने में दीवाली का त्योहार देगा बूम

ग्वालियर Published: October 14, 2022 02:00:14 am

ग्वालियर। नवरात्र में लगभग 1500 दस्तावेजों का पंजीयन हुआ है। इसके बाद से अब जमीनों की खरीदफरोख्त के व्यवसाय में हर दिन बढ़ोतरी हो रही है। प्रतिदिन लगभग 175 दस्तावेजों का पंजीयन हो रहा है। इससे दीवाली के सीजन में सरकारी खजाने में लक्ष्य का लगभग 15 प्रतिशत टारगेट पूरा होने की उम्मीद अधिकारी जता रहे हैं। इस वर्ष सितंबर माह में दस्तावेजोंं के पंजीयन से 41 करोड़ 38 लाख रुपए पंजीयन विभाग को मिले हैं, जबकि पिछले वर्ष 43 करोड़ 18 लाख रुपए रुपए खजाने में पहुंचे थे। इस हिसाब से सितंबर महीने में पंजीयन विभाग को मुद्रांक एवं पंजीयन शुल्क के रूप में 1 करोड़ 80 लाख रुपए कम मिले हैं। अब दीवाली के समय निवेश में बढ़ोतरी को आधार मानकर लक्ष्य की पूर्ति होने की संभावना जताई जा रही है। जिला पंजीयक डॉ दिनेश गौतम का कहना है कि आने वाले समय में दस्तावेज पंजीयन में बढ़ोतरी संभावित है।

इतने दस्तावेज हो चुके पंजीकृत

-वृत-1 में 2626 दस्तावेजों से 20,34,99,546 रुपए खजाने में पहुंचे।

-वृत-2 में 2188 दस्तावेजों से 21,04,00354 रुपए खजाने में पहुंचे।

अप्रेल से सितंबर तक की आय

-वृत-1 में मुद्रांक शुल्क से 97,60,26,684 और पंजीयन शुल्क से 21,79,48,923 रुपए की आय हुई है।

-वृत-2 में मुद्रांक शुल्क से 1,08,80,84,625 और पंजीयन शुल्क से 21,39,20,592 रुपए की आय हुई है।

