Due to revenue campaign राजस्व अभियान से गांव में हुए नामांतरण के मामले कम, पर शहर में नहीं दिखा असर

ग्वालियरPublished: Mar 09, 2024 11:14:56 am Submitted by: Balbir Rawat

नामांतरण व बटांकन व सीमांकन के मामलों के निराकरण के लिए चलाया जा रहा राजस्व महाभियान

हर हफ्ते हुई समीक्षा के बाद भी ध्यान नहीं दिया गया

नामांतरण, बटांकन व सीमांकन के प्रकरणों के निराकरण के लिए जिले में राजस्व महाभियान चलाया जा रहा है। इस अभियान से ग्रामीण क्षेत्रों में नामांतरण, बटांकन व सीमांकन के मामलों में कमी आई है, लेकिन शहर क्षेत्र में यह असरदार नहीं दिखा है। शहर की तहसीलों में बड़ी संख्या में नामांतरण के मामले लंबित हैं। जिसमें मुरार व बड़ागांव तहसील की स्थिति ज्यादा चिंता जनक है। क्योंकि इन क्षेत्रों में प्लॉटिंग अधिक हुई है। लोगों ने अपने प्लॉट के नामांतरण के लिए तहसील में आवेदन किए, लेकिन आवेदन पर निर्णय नहीं हो सका है।

अगस्त 2023 में पटवारी हड़ताल हो गई थी। पटवारियों की हड़ताल खत्म हुई तो विधानसभा चुनाव की आचार संहिता लग गई। आचार संहिता लगने के बाद शहर सहित जिले में राजस्व के काम थम गए, जिससे बड़ी संख्या में नामांतरण के बढ़ गए थे। राजस्व की अलग-अलग योजना के 31 हजार आवेदन लंबित हो गए थे। इस पेडेंसी के चलते तहसीलों में भीड़ हो रही थी। इसे कम करने के लिए राजस्व महाभियान चलाया गया। हर दिन अभियान की समीक्षा की गई। तहसील व पटवारी स्तर पर बड़ी संख्या में आवेदन लंबित निकले, जिससे चलते निलंबन की कार्रवाई भी की गई। गांव की तहसीलों में नामांतरण केस काफी हो गए। शहर की तहसीलों में अभी प्रकरण लंबित है। 12 मार्च तक राजस्व महाभियान और चलेगा। एक पटवारी किए निलंबित, एक की वेतन वृद्धि रोकी राजस्व महाभियान में लापरवाही करने के आरोप में भितरवार क्षेत्र के एक पटवारी को निलंबित किया गया है। गोहिंदा हल्के के पटवारी कैप्टन शाक्य ने राजस्व महाभियान में काम नहीं किया। इनके पैसे मांगने की भी शिकायतें कलेक्टर के पास पहुंची थी। इसके अलावा पटवारी बैठक में भी नहीं आ रहा थे। शाक्य की इस कारण निलंबित किया गया।

ग्राम बांसोडी के पटवारी मनोज श्रीवास्तव की दो वेतन वृद्धि असंचयी प्रभाव से रोकी गई हैं। महाभियान के तहत नक्शा तरमीम व ई केबाईसी में लापरवाही बरती गई है। शहर की तहसीलों में नामांतरण के प्रकरणों के लंबित की स्थिति तहसील 3 महीने से लंबित मुरार 866 बड़ागांव 615 पुरानी छावनी 582 सुपावली 397 डबरा 518 पिछोर 615 सिटी सेंटर 55 मेहरा 63 बहोड़ापुर 96 नक्शे में आ रही दिक्कत शहर क्षेत्र में एक सर्वे नंबर में छोटे-छोटे प्लॉट कट गए है। इस कारण राजस्व रिकॉर्ड में नक्शा दर्ज करने में दिक्कत आ रही है। इस समस्या को दूर करने के प्रयास किए जा रहे हैं। हर दिन राजस्व महाभियान की समीक्षा भी कर रहे हैं। गिरवाई 94 लश्कर 50 ( जिले की 26 तहसीलों में 5 हजार 297 प्रकरण लंबित है।)शहर क्षेत्र में एक सर्वे नंबर में छोटे-छोटे प्लॉट कट गए है। इस कारण राजस्व रिकॉर्ड में नक्शा दर्ज करने में दिक्कत आ रही है। इस समस्या को दूर करने के प्रयास किए जा रहे हैं। हर दिन राजस्व महाभियान की समीक्षा भी कर रहे हैं। अक्षय कुमार सिंह, कलेक्टर ग्वालियर