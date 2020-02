खाद्य विभाग की कार्रवाई: मिल के बाहर बोर्ड पर लिखा था मिलावट होने पर एक लाख का इनाम, हुई सैंपलिंग

food department take sample of oil from oil mill :इसके अलावा पेठा बनाने वाली फैक्ट्री में गंदगी को देखकर संचालक को नोटिस जारी किया गया है। पैकेजिंग यूनिट के गेट के बाहर पेड़ पर संचालक ने बोर्ड लगा रखा था,