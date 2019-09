VIDEO: सिंधिया समर्थक ने की खुद को आग लगाने की कोशिश, सिंधिया कार में बैठे उसे रोकते रहे

jyotiraditya scindia follower attempt suicide in front of him: सिंधिया समर्थक आंनद अग्रवाल पानी की बोटल में पेट्रोल लेकर उनकी गाड़ी के आगे आ गया और खुद को जलाने की कोशिश करने लगा। जिसे देख सिंधिया गाड़ी में बैठे हुए हाथ हिला कर मना करते हुए दिखाई दिए। अन्य लोगों ने उस व्यक्ति से बोटल छुड़ाई और उसे पकड़ कर गाड़ी से दूर ले गए।