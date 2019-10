लड़कियों की सुरक्षा के लिए प्रदेश सरकार का बड़ा कदम, स्कूल और कॉलेजों को करने होंगे ये बदलाव

mp government news rule for girls safety in school and collages: यह योजना सोमवार को उच्च न्यायालय में प्रस्तुत करते हुए बताया कि इसे अगले माह लागू किया जाएगा। उच्च न्यायालय ने शासन से पूछा था कि स्कूल व कॉलेज के वाहनों में बच्चों की सुरक्षा को लेकर सरकार द्वारा क्या कदम उठाए जा रहे हैं, इस पर शासन द्वारा यह जवाब प्रस्तुत करते हुए योजना की जानकारी दी गई है।