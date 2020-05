COVID 19 : कोरोना मरीज 15 दिन पहले ठीक होकर घर आया, हॉट स्पॉट से बाहर फिर भी टोटल बंद है पिछोर

people demand for remove the name from pichor form hot spot area : जिसके चलते नगरवासी काफी परेशान हो गए हैं। सुबह से लेकर शाम तक पुलिस के वाहन चक्कर लगाते रहते हैं।