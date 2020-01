10 घंटे में सिरोल पहाड़ी से अतिक्रमण हटाकर महलगांव पहुंचाए 77 परिवार, 300 करोड़ रुपए बाजार मूल्य की 65 बीघा जमीन मुक्त

:आज न्यायालय में पेश करना है कंप्लायंस रिपोर्ट

77 families removed from encroachment from Sirol hill in 10 hours, 65 bigha land worth Rs 300 crore market value