आदिवासियों का निर्णय: सरकार ने मनमानी की तो डूब जाएंगे,अपना घर,खेत नहीं छोड़ेंगे

हरदा। तीन जिलों से करीब 200 गांवों से जुड़ी मोरंड गंजाल सिंचाई परियोजना से प्रभावित होने वाले आदिवासी बहुल चार गांवों के करीब 100 लोगों ने शनिवार को बोथी में दोपहर में बैठक की। इसमें बोथी,कायरी,महुखाल,डोंग,डोमरा के आदिवासियों ने सर्व सम्मति से निर्णय लिया कि उन्हें यह परियोजना नहीं चाहिए,जिसका जीवन,पर्यावरण,वन संपदा और संस्कृति तथा वन्य जीव और भूमि खतरे में पड़े। वे परियोजना के पानी में डूब कर मरने को राजी हैं,लेकिन अपना घर और खेत की जमीन नहीं छोडेंगे।

Decision of the tribals: If the government acts arbitrarily, they will drown, they will not leave their homes and fields