Kidney: पीठ दर्द का किडनी से है गहरा संबंध, जानिए पीठ में कहां दर्द होने पर हो सकती हैं समस्याएं

Kidney: किडनी में स्टोन होने पर बहुत ही भयानक दर्द हो सकता है, वहीं और कोई समस्या आने पर दर्द का अहसास इतना तेज नहीं होता है।

Kidney: पीठ में दर्द के पीछे कई सारे कारण हो सकते हैं, जैसे कि उठना या बैठने का सही तरीका न होना, खराब पॉश्चर में सो जाना, मांसपेशियों में दर्द व तनाव का बने रहना आदि। ये सारे कारण हो सकते हैं जिनके कारण पीठ में दर्द की समस्या बनी रहती हो। लेकिन क्या आपको पता है कि पीठ में होने वाला दर्द कई बार किडनी की वजह से भी हो सकता है। किडनी में यदि स्टोन पनप रहा हो या किसी भी प्रकार के संक्रमण के कारण भी पीठ में दर्द हो सकता है। यदि आप भी पीठ में होने वाले दर्द से बेहद परेशान रहते हैं तो जान लीजिए कहीं इसका कारण किडनी में होने वाली समस्या के कारण ही तो नहीं है।

back pain is corelated to kidney, tips to identify its both symptoms