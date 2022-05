Kidney: इन 4 बीमारियों से रहते हैं ग्रसित तो हो जाइए सतर्क,किडनी फेल होने का बढ़ सकता है खतरा

Kidney: किडनी शरीर का एक अहम हिस्सा होती है, यदि इसके ऊपर कोई भी प्रभाव पड़ता है तो पूरे बॉडी के ऊपर इसका नेगटिव प्रभाव पड़ता है, जो कि किडनी फेल होने के कारण बनता है।

Kidney Health: किडनी बॉडी का एक अहम पार्ट होता है, जिसके ऊपर यदि कोई भी इफ़ेक्ट पड़ता है तो शरीर को कई प्रकार के नुकसान झेलने पड़ सकते हैं, किडनी में , पानी फ़िल्टर मौजूद होते हैं जो शरीर से विषाक्त पदार्थों को बाहर निकाल देते हैं, वहीं किडनी बॉडी में मिनरल, पानी और नमक को नियंत्रित रखने में मदद करती है। इसलिए इसका खासतौर पर अधिक ध्यान देने कि बहुत ही ज्यादा आवश्य्कता होती है, जिसकी वजह से किडनी फेल होने का खतरा बहुत ही ज्यादा बढ़ जाता है।

