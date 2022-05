Health Tips:ज्यादा समय तक बैठे रहने और ज्यादा चाय पीने से बढ़ता है तनाव और स्ट्रेस, दिल के लिए खतरनाक हैं ये आदतें

Health Tips: घंटों तक कंप्यूटर में काम करते हैं, तो इससे सेहत को कई सारे नुकसान हो सकते हैं, सिर दर्द से लेकर मानसिक तनाव जैसी समस्या बढ़ने का खतरा बहुत ही ज्यादा बढ़ जाता है, ऐसे में जानिए इन उपायों के बारे में जो आपकी मदद कर सकते हैं।

Health Tips: लंबे समय तक कंप्यूटर व लैपटॉप में काम करने से स्वास्थ्य को अनेकों नुकसान झेलने पड़ सकते हैं, लंबे समय तक इनके सामने बैठे रहने से और सिटिंग जॉब करने से न केवल स्वास्थ्य के ऊपर असर पड़ता है, बल्कि मानसिक तनाव भी बढ़ जाता है। इस बीमारी से ग्रसित लोगों को कमर, सिर, रीढ़ की हड्डी में दर्द और आदि समस्याएं झेलनी पड़ती है। इसलिए यदि आप भी लंबे समय तक सिटिंग जॉब करर्ते हैं तो इन बातों का खासतौर पर अधिक रखना चाहिए।

disadvantage of sitting too long and drinking to much caffeine