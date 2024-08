Diabetes वालों को इस तरह करना चाहिए आलू का सेवन,नहीं होगी डायबिटीज में कोई समस्या

डायबिटीज डाइट (diabetes diet) को लेकर हुई एक स्टडी में चौंकाने वाला खुलासा किया गया कि अगर आलू (Potato) को बेक किया जाए, तो इससे डायबिटीज (diabetes ) के लक्षणों को मैनेज करने में मदद मिल सकती है। इस स्टडी ने सालों से चले आ रहे आलू (Potato) से जुड़े इस मिथक को तोड़ने का काम किया है।

बेक्ड आलू से कैसे दूर होती है डायबिटीज :How baked potatoes can help keep diabetes at bay कई धारणों में आलू अनहेल्दी (Potatoes are unhealthy) माना गया है। नेवाडा विश्वविद्यालय, लास वेगस (UNLV) में सहायक प्रोफेसर नेडा अखावन के नेतृत्व में किए गए अध्ययन ने आलू को अनहेल्दी (Unhealthy Potatoes) बताया है। उनका कहना है कि यदि आलू (Potato) को सही तरीके से पकाया जाए, तो यह सेहत को नुकसान की जगह फायदा पहुंचा सकता है। उन्होंने एक स्टडी की और उनको रोजाना डाइट में बेक्ड आलू (Potato) दिए गए और स्टडी में पाया कि उनका फास्टिंग ब्लड शुगर लेवल कम होता दिखा, साथ ही कमर का साइज भी कम हुआ और हार्ट रेट भी कम हुई।

आलू के छिलके से भी डायबिटीज में दिखा सुधार :Potato peels also showed improvement in diabetes आलू के छिलके (Potato Peels) की बात कि जाए तो उसमें भी रेसिस्टेन्स स्टार्च होता है, जो ग्लूकोज लेवल, लिपिड प्रोफाइल और पेट भरने के एहसास को बूस्ट करने का काम करता है। रिसर्च से पता चलता है कि जिन लोगों ने आलू के छिलके (Potato Peels) खाए,उनकी हेल्थ में कई तरह से सुधार देखा गया।

एक रिसर्च को लेकर बात सामने आई कि केले से ज्यादा पोटेशियम आलू में होता है। आलू (Potato) हमारे दिल की सेहत को बनाए रखने के साथ, ब्लड प्रेशर को भी रेगुलेट करता है।