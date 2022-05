Health Tips: इन गलत आदतों को अपनाने से हो सकते हैं आप बहरेपन का शिकार, जानिए बचाव के आसान से तरीकों के बारे में

Health Tips:कानों कि सेहत को स्वस्थ बना के रखना चाहते हैं और इन गलतियों से निजात पाना चाहते हैं तो इन गलतियों को आज से ही छोड़ दें, वरना आप बेहरेपन का शिकार भी हो सकते हैं।

Updated: May 08, 2022 03:31:04 pm

Health Tips: कान हमारे शरीर का एक बेहद अहम हिस्सा होता है, यदि इसके ऊपर कोई भी समस्या आती है तो शरीर को काफी सारे नुकसान झेलने पड़ सकते हैं। वहीं आजकल कि लाइफस्टाइल का असर भी कान की सेहत के ऊपर बहुत ही ज्यादा पड़ता है। आजकल के यूथ आमतौर पर लाउड म्यूजिक सुनना, तेज गाने बजाना ये सारी चीजें पसंद करते हैं, जिसका सबसे ज्यादा असर कान के ऊपर पड़ता है, वहीं यदि इन आदतों में बदलाव को लेकर नहीं आया जाता है, तो व्यक्ति धीरे-धीरे बहरा भी हो जाता है। ऐसे में जानिए कि बहरेपन कि समस्या को यदि दूर करना चाहते हैं तो कौन-कौन गलतियों को आज से ही छोड़ दें।

cause of deafness and hearing problems