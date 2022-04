Health Tips: पैरों में लगातार दिख रहे हैं ऐसे लक्षण तो हो सकते है इस खतरनाक बीमारी के संकेत, तुरंत डॉक्टर से संपर्क करें

Health Tips: बीते दिनों से यदि आपके पैरों में भी ये गंभीर लक्षण दिखाई दे रहे हैं तो आपको तुरंत ही सतर्क हो जाना जानिए। क्योंकि ये समस्या ज्यादा बढ़ जाती है तो हार्ट से लेकर स्ट्रोक के जैसी गंभीर बीमारी का खतरा दो गुना ज्यादा बढ़ सकता है।

आजकल कि लाइफस्टाइल और डाइट ऐसी हो गई है कि शरीर में कोई न कोई समस्या लगी ही रहती है, ऐसे में शरीर के ऊपर अधिक ध्यान नहीं दिया जाता है तो कई गंभीर बीमारियों के चपेट में आने की संभावना दो गुना ज्यादा हो जाती है। वहीं बीमारी होने से पहले कुछ संकेत शरीर के हिस्से में पहले से दिखाई देने लगते हैं इन संकेतों में से एक है पैरों में इन लक्षणों का दिखाई देना। इसलिए यदि आपके पैरों में भी ये गंभीर लक्षण दिखाई दे रहे हैं तो तुरंत ही डॉक्टर से संपर्क करें।

constant symptoms are visible in the feet is a sign of these diseases