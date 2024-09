Chia seeds benefits : बढ़े हुए ब्लड शुगर के लिए चिया सीड्स का करें सेवन, होते हैं अनेक फायदे

चिया सीड्स में पाए जाते हैं ये पोषक तत्व These nutrients are found in chia seeds सैल्विया हिस्पैनिका नामक पौधे से लाए जाने वाले इस बीज की रंगीनता में सफेद और काले रंग का परिवर्तन होता है। इस प्रकार के बीजों का प्रयोग लोग पहले तेल निकालने के लिए करते थे, जो शरीर की शक्ति बढ़ाने के साथ-साथ उसे स्वस्थ भी रखता था। आज के समय में, लोग वजन कम करने के लिए अधिकतर चिया सीड्स का उपयोग कर रहे हैं। चिया सीड्स में पाये जाने वाले पोषक तत्वों की चर्चा करें, तो इसमें फाइबर, एंटीऑक्सीडेंट, ओमेगा-3 फैटी एसिड्स के साथ-साथ प्रोटीन, मैग्नीशियम, कैल्शियम और फॉस्फोरस भी मिलते हैं।

चिया सीड्स के क्या है फायदे What are the benefits of chia seeds वजन घटाने के लिए करें चिया सीड्स का सेवन आधुनिक जीवनशैली में खाने पीने की व्यवस्था के कारण लोगों में मोटापे की समस्या बहुत तेजी से बढ़ गई है। वर्तमान समय में सबसे बड़ी समस्या वजन नियंत्रण करना और स्वास्थ्य बनाए रखना है। चिया सीड्स इस मामले में काफी उपयोगी होते हैं। कई लोग चिया सीड्स का सेवन करके अपना वजन कम करने की कोशिश कर रहे हैं। चिया सीड्स में फाइबर की अधिक मात्रा होती है जो लम्बे समय तक भूख को दबाए रखती है। इसके कारण लोग अधिक खाने से बच सकते हैं।

ब्लड शुगर कंट्रोल करें वर्तमान समय में एक और समस्या जो उभर रही है, वह है लोगों का बढ़ता हुआ ब्लड शुगर। विभिन्न अध्ययनों में प्राप्त जानकारी के अनुसार, चिया बीज इसे कम करने में सहायक हो सकते हैं। चिया सीड्स में मौजूद फाइबर इंसुलिन रेजिस्टेंस को कम करने में मदद कर सकता है। चिया सीड्स में पाया जाने वाला फाइबर ब्लड शुगर के स्तर को नियंत्रित रखने में मददगार हो सकता है। इन बीजों का नियमित सेवन करने से मेटाबोलिक सिंड्रोम और टाइप-2 डायबिटीज जैसी बीमारियों का खतरा कम हो सकता है। इसलिए, लोगों को इसका उपयोग करने की सलाह दी जाती है।

हड्डियों को मजबूत करने में सहायक हड्डियों की कुशलता के लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण तत्व कैल्शियम है। चिया के बीज में कैल्शियम की प्रचुर मात्रा होती है। इसके साथ ही, यहाँ मैग्नीशियम और फास्फोरस भी पाया जाता है जिसके कारण इसकी उपयोगिता और भी बढ़ जाती है। ये सभी तत्व हमारे शरीर की हड्डियों को मजबूत बनाने के साथ ही हमें स्वस्थ रहने में मदद करते हैं। चिया के बीज का नियमित सेवन कई तरह से लाभकारी साबित हुआ है।

डिसक्लेमरः इस लेख में दी गई जानकारी का उद्देश्य केवल रोगों और स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं के प्रति जागरूकता लाना है। यह किसी क्वालीफाइड मेडिकल ऑपिनियन का विकल्प नहीं है। इसलिए पाठकों को सलाह दी जाती है कि वह कोई भी दवा, उपचार या नुस्खे को अपनी मर्जी से ना आजमाएं बल्कि इस बारे में उस चिकित्सा पैथी से संबंधित एक्सपर्ट या डॉक्टर की सलाह जरूर ले लें।