Health Tips: लगातार 4- 5 घन्टे देखते हैं टीवी तो सेहत को हो सकती है ये गंभीर समस्या,जानिए

Health Tips: यदि आप उनमें से एक हैं जो लगातार घंटों तक टीवी के सामने बैठना पसंद करते हैं, तो ये खबर आपको जरूर पढ़ना चाहिए।

Updated: May 30, 2022 01:26:11 pm

Health Tips: टीवी देखना बुरा नहीं है लेकिन अक्सर कई लोग टीवी के सामने घंटों तक बैठकर लगातार देखते रहते हैं, ये स्वास्थ्य के लिए हानिकारक साबित हो सकता है, लंबे समय तक एक ही जगह टीवी देखने से स्वास्थ्य को कई सारी समस्यायों का सामना करना पड़ सकता है। हाल में हुए शोध जो कि कैम्ब्रिज और हांगकांग विश्वविधालय द्वारा किए गए हैं, उनके अनुसार इस बात का खुलासा हुआ है कि ज्यादा देर तक टीवी के सामने बैठने से हार्ट से जुड़ी कई समस्याएं हो सकती हैं। इसलिए लंबे समय तक एक ही जगह पर लगातार लंबे समय तक टीवी नहीं देखना चाहिए।

continuously seeing tv can harm your health